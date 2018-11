The Dark Pictures Anthology â€“ â€žDer Kuratorâ€œ im â€žMan of Medanâ€œ-Trailer vorgestellt

Bandai Namco und Supermassive Games haben zur kommenden ersten „Man of Medan“-Episode aus der geplanten The Dark Pictures Anthology einen weiteren Trailer veröffentlicht. In dem neuen Video wird „Der Kurator“ vorgestellt, ein allwissender Beobachter der Entscheidungen und des Fortschritts der Protagonisten. Anders als die wechselnde Besetzung der einzelnen Geschichten der The Dark Pictures Anthology wird „Der Kurator“ ein omnipräsenter Teil der Geschichte sein.

„Der Kurator“ in der The Dark Pictures Anthology wird von dem britischen Schauspieler Pip Torrens (The Crown, Preacher) gespielt. Er wird als zeitlos beschrieben und er zeichnet die Geschichten über Leben und Tod auf, die er seiner Sammlung über jede jemals erzählte Geschichte aufbewahrt. Tausende von Jahren soll „Der Kurator“ das schon tun – zumindest denkt er das von sich selbst, denn wirklich erinnern kann er sich daran nicht, auch nicht, wann er damit begonnen hat oder ob es überhaupt einen Anfang gegeben hat. Und plötzlich bekommt er die Möglichkeit zu sprechen: mit euch, den Spielern!

[German] Dark Pictures: Man of Medan | Halloween Trailer | PS4 / Xbox 1 / PC

„Der Kurator“ wird sich nicht einmischen, also nicht immer. Er ist an selbstauferlegte Regeln gebunden, da er sich nicht einmischen darf. Doch manches Mal wird er es wohl doch tun, beispielsweise dann, wenn ihr was wirklich Wichtiges verpasst habt. Aber er darf es euch nicht direkt sagen, nur Hinweise kann er geben und darauf hoffen, dass ihr seine versteckten Botschaften entschlüsseln könnt. Kryptisch, das müsst ihr wissen, ist der zweite Vorname des „Kurators“.

The Dark Pictures Anthology ist eine Serie filmischer Horror-Einzelspiele, die in regelmäßigen Abständen neue Spielerlebnisse bieten sollen. Die geplanten Episoden sind nicht miteinander verbunden und sollen jedes Mal, neben einer neuen Geschichte, auch neue Settings sowie Charaktere bieten. Den Anfang soll „Man of Medan“ machen, da vier junge Amerikaner in See stechen, um ein mysteriöses Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg aufzustöbern und genauer unter die Lupe nehmen zu können. Aber während sich der Tag entfaltet und ein Sturm hereinbricht, wandelt sich die Reise in etwas viel Düsteres und stehen die Fragen im Fragen: wer wird leben und wer wird sterben?

The Dark Pictures Anthology „Man of Medan! Soll 2019 physisch und digital für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und unter anderem auch eine deutsche Synchronisation bieten. Und Executive Producer Pete Samuels (Supermassive Games) freut sich sehr über die positive Resonanz ob der The Dark Pictures Anthology Ankündigung und das man den „Kurator“ vorstellen konnte – Zitat: