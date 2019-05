The Dark Pictures Anthology – Man of Medan: Release-Termin, Trailer und Day One exklusiver Curator’s Cut

Bandai Namco und Supermassive Games haben diese Woche bekanntgegeben, dass die erste Geschichte der The Dark Pictures Anthology : Man of Medan am 30. August 2019 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen digital erscheinen soll.

Weiterhin wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den wir euch nachfolgend eingebunden haben, und der für Day One exklusive Curator’s Cut, den Vorbesteller erhalten werden, wurde ebenfalls vorgestellt.

[German] The Dark Pictures: Man of Medan – PS4/Xbox1/PC – Repercussions (Pre-order Trailer)

Die erste Episode Man of Medan der The Dark Pictures Anthology kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Entscheidet ihr euch dafür, werdet ihr den sogenannten Curator’s Cut erhalten, der, wie es heißt, anders sei als der traditionelle Director’s Cut. Es würden neue Wege ermöglicht, um die Story und ihre Ereignisse zu beeinflussen. Pete Samuels, Executive Producer für The Dark Pictures Anthology bei Supermassive Games dazu – Zitat:

SpielerInnen werden die Ereignisse und Beziehungen aus der Perspektive von Charakteren, welche im ersten Durchgang nicht unter ihrer Kontrolle standen, erleben. Er bietet den SpielerInnen eine neue Dimension, die Geschichte zu verstehen und mit ihr zu interagieren – auf eine bisher ganz neue Art und Weise.

Der Curator’s Cut wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet und zu einem noch nicht näher genannten „späteren Zeitpunkt“ für alle Spieler zugänglich sein. Der Curator’s Cut soll folgende Inhalte bieten (Angaben laut Hersteller/Entwickler):