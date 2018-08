The Dark Pictures – Horror-Anthologie während gamescom 2018 offiziell angekündigt

Bandai Namco und Supermassive Games haben während der gamescom 2018 Eröffnung die neue Horror-Anthologie The Dark Pictures offiziell mit ersten Infos und Bildmaterial angekündigt.

Supermassive Games, die Macher des beispielsweise PS4 exklusiven Until Dawn, bleiben dabei ihrem zuletzt gewähltem Genre, Horror, treu, lediglich mit einem Unterschied, dass unter dem Namen The Dark Pictures eine ganze Serie an eigenständigen Horrorspielen veröffentlicht werden soll. Jedes der geplanten Spiele soll eine neue Geschichte, neue Umgebung und neue Charaktere beinhalten.

Den Anfang macht The Dark Pictures: Man of Medan, welches mit einem ersten Trailer und einigen Screenshots vorgestellt wurde.

The Dark Pictures: Man of Medan – PS4 / Xbox1 / PC – Announcement Trailer – German

In The Dark Pictures: Man of Medan schlüpft ihr in die Rolle eines der fünf enthaltenen Protagonisten, welche sich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg begeben. Doch wie sollte es auch anders sein, als das es natürlich anders als geplant kommt und es stellt sich die Frage, wer bleibt am Leben und wer stirbt.

Wie bereits im Vorgänger-Titel Until Dawn sollen auch in The Dark Pictures: Man of Medan eure Entscheidungen eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen und den Spielablauf beeinflussen. Durch eine verzweigte Storyline mit unterschiedlichen Wegen und Enden soll jedes Spiel der The Dark Pictures Anthologie einen hohen Wiederspielwert besitzen.

The Dark Pictures: Man Of Medan soll 2019, genauer Termin tba., für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.