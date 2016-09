Dark Souls 3 – Ashes of Ariandel-DLC Gameplay-Video verfügbar

Ashes of Ariandel heißt der erste von derzeit zwei geplanten DLCs, der für das Action-Rollenspiel Dark Souls 3 ab Ende Oktober 2016 verfügbar sein soll.

Nachdem vergangenen Monat die offizielle Dark Souls 3 Ashes of Ariandel DLC-Ankündigung erfolgt ist, gibt es heute ergänzendes Gameplay, welches einen Vorgeschmack auf die verschneite Welt Ariandel liefert. Neben der winterlichen Umgebung werden auch Gegner und wie diese in die ewigen Jagdgründe geschickt werden können gezeigt.

Der Dark Souls 3 Ashes of Ariandel DLC soll am 25. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Dark Souls III Ashes of Ariandel – PS4/PC/XB1 – Divert thine eyes (Gameplay)