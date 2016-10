Dark Souls 3 – Ashes of Ariandel Gameplay-Videos zeigen PvP-Modus

Dark Souls 3 bekommt noch Ende dieses Monats mit Ashes of Ariandel den ersten von derzeit gesamt zwei geplanten DLCs spendiert.

Nachdem vor Kurzem ein Bandai Namco und From Software veröffentlichter Trailer den ebenfalls im Ashes of Ariandel-DLC enthaltenen PvP-Modus etwas näher vorgestellt hat, folgen heute zwei Gameplay-Videos, die weitere Einblicke in den Mehrspieler-Part des Action-Rollenspiels liefern.

Die nachfolgenden Dark Souls 3 Ashes of Ariandel-DLC Gameplay-Videos zeigen zum einen ein gut 20-minütiges IGN-Special, welche den Ashes of Ariandel PvP-Modus genauer unter die Lupe nehmen. Zum anderen serviert Gameplay-Video Nummer zwei rund fünf Minuten Gameplay.

Der Dark Souls 3 Ashes of Ariandel DLC soll am 25. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Die Erweiterung kann, wie von Bandai Namco angekündigt, wahlweise einzeln oder als Teil des ebenfalls dann verfügbaren Season Passes gekauft werden.

First Look at Dark Souls 3′s New PvP Mode from the Ashes of Ariandel DLC – Prepare To Try Special

Dark Souls III – 3 PvP Ashes of Ariandel Battle