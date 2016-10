Dark Souls 3 – Ashes of Ariandel Launch-Trailer veröffentlicht

Der Dark Souls 3 Ashes of Ariandel DLC ist ab sofort in den jeweiligen Stores für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Passend dazu haben Bandai Namco und From Software den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, der nachfolgend angeschaut werden kann.

Dark Souls 3 Ashes of Ariandel beinhaltet ein neues Gebiet zum Erforschen, dazu neue Waffen, Rüstungen und Zauber. Neben der Kampagne (Einzelspieler) wartet auch ein PvP-Modus auf Fans und Spieler.

Dark Souls 3 Ashes of Ariandel kann wahlweise einzeln zum Preis von 14,99 Euro in den jeweiligen Stores bezogen werden. Alternativ gibt es auch den Dark Souls 3 Season Pass zum Preis von 24,99 Euro, welcher den Ashes of Ariandel DLC sowie eine zweite, noch nicht von From Software angekündigte Dark Souls 3 Erweiterung beinhaltet.

Dark Souls III – Ashes of Ariandel Launch Trailer | PS4, XB1, PC