Dark Souls 3 – Ashes of Ariandel PvP-Trailer verfügbar

Ashes of Ariandel ist die erste von gesamt zwei großen Erweiterungen, die für das Action-Rollenspiel Dark Souls 3 geplant sind. Der Dark Souls 3 Ashes of Ariandel DLC soll bereits Ende dieses Monats für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Grund genug für Bandai Namco und Entwickler From Software einen weiteren Dark Souls 3 Ashes of Ariandel Trailer zu veröffentlichen, in dem insbesondere auf den PvP und die verfügbaren Gruppen, für die sich Spieler entscheiden können, eingegangen wird. Anschließen können sich Spieler demnach den Mound-Makers, Farron Watchdogs, Blade of the Darkmoon oder Sunbors. Außerdem geht es darum, wie Spieler grundlegend vorgehen können: Seelen in Not helfen oder am Ende doch selbst den treuesten Freund verraten.

Dark Souls 3 Ashes of Ariandel soll am 25. Oktober 2016 erscheinen. Der DLC kann wahlweise mittels Season Pass, der auch den zweiten noch nicht näher angekündigten DLC beinhalten wird, oder einzeln gekauft werden.

Dark Souls III Ashes of Ariandel – PS4/PC/XB1 – Choose your allegiance (PvP Trailer) (English)