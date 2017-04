Dark Souls 3: The Fire Fades Edition – Launch-Trailer veröffentlicht

Zur Game of the Year-Edition Dark Souls 3: The Fire Fades Edition hat Bandai Namco den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, welcher euch mit einigen Spielszenen von dem Dark Souls 3 Komplettpaket überzeugen soll.

Die Dark Souls 3-Sammlung ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel verfügbar und beinhaltet neben dem Hauptspiel Dark Souls 3 auch die beiden Erweiterungen Ashes of Ariandel und The Ringed City.

Dark Souls III: The Fire Fades Edition – “Our Curse” Launch Trailer | PS4, XB1