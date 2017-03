Dark Souls 3 – „The Ringed City“-DLC Livestream als Video verfügbar

Bandai Namco hat zum bald erscheinenden Dark Souls 3 DLC „The Ringed City“ einen Livestream veranstaltet, währenddessen ein Einblick in das Gameplay der Erweiterung gegeben wurde. Umgebungen, Charaktere, Waffen, Rüstungen, PvP und natürlich auch Gegner wurden vorgeführt. Das Video zum Livestream ist gut eine Stunde lang und kann nachfolgend angeschaut werden. Da auch Story-Elemente enthalten sind, sprechen wir an dieser Stelle vorsorglich eine Spoiler-Warnung aus.

Dark Souls 3 „The Ringed City“ ist der zweite und damit letzte DLC, der für das Action-RPG veröffentlicht wird. The Ringed City ist Bestandteil des Dark Souls 3 Season Pass, kann aber auch einzeln erworben werden. Alternativ könnt ihr auch auf die am 21. April 2017 erscheinende Dark Souls 3 Game of the Year-Edition warten, die, neben dem Hauptspiel, auch beide DLC, Ashes of Ariandel als auch The Ringed City beinhaltet.

Dark Souls III: The Ringed City Livestream | PS4, X1, Steam