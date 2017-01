Dark Souls 3 â€“ The Ringed City-DLC-Screenshots verfÃ¼gbar und Game of Year-Edition geplant

Nach dem ersten Dark Souls 3 DLC Ashes of Ariandel, der Ende Oktober 2016 veröffentlicht wurde, folgt mit The Ringed City Ende März 2017 die zweite und letzte Erweiterung. Passend dazu könnt ihr euch nachfolgend einige Screenshots aus The Ringed City anschauen, welche zudem von einem Trailer ergänzt werden.

Im Dark Souls 3 The Ringed City DLC werdet ihr auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale sprichwörtlich ans Ende der Welt geführt. Ihr stoßt auf eurer Reise in der sagenumwobenen Stadt Ringed City nicht nur auf historische Ungetüme, sondern auch auf neue Charaktere. Außerdem werdet ihr neue Rüstungen, Waffen als auch Magie erhalten, um auf dieser Reise bestehen zu können.

Der Dark Souls 3 The Ringed City DLC erscheint am 28. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. The Ringed City kann wahlweise einzeln zum Preis von 14,99 Euro oder als Bestandteil des Season Passes (24,99 Euro) bezogen werden. Der Season Pass beinhaltet die Dark Souls III DLCs Ashes of Ariandel und The Ringed City.

Dark Souls III: The Ringed City DLC Announcement Trailer | PS4, XB1, PC

Ergänzend zur Bekanntgabe des Release-Termins des zweiten Dark Souls 3 DLCs The Ringed City hat Bandai Namco auch die Dark Souls 3 The Fire Fades-Edition angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Game of the Year-Ausgabe, die neben dem Hauptspiel Dark Souls 3 auch die beiden DLCs Ashes of Ariandel und The Ringed City beinhaltet. Dark Souls 3 The Fire Fades soll am 21. April 2017 für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One erscheinen.