Dark Souls: Remastered – Termin für Netzwerk-Test steht nun offiziell fest

Bandai Namco hat diese Woche Details zum Netzwerk-Test von Dark Souls: Remastered bekannt gegeben. So soll der Belastungstest vom 11. bis zum 12. Mai 2018 andauern und auf PlayStation 4 und Xbox One stattfinden. Ein Netzwerk-Test für Nintendo Switch soll zu einem späteren Datum erfolgen.

Um überhaupt an dem Belastungstest teilnehmen zu können, müsst ihr euch vorab dafür registrieren und dann den Client herunterladen. Ab dem 2. Mai 2018 könnt ihr euch den Client im PlayStation- und Microsoft-Store herunterladen. Seltsamerweise ist der Client im Microsoft-Store erhältlich und auf eine deutsche Variante im PlayStation-Store wartet man noch vergeblich – lediglich die nordamerikanische Variante des Clients steht aktuell zur Verfügung. Ab dem 8. Mai 2018 11:59 Uhr deutscher Zeit, wird es nicht mehr möglich sein den Client zum Dark Souls: Remastered Belastungstest herunterzuladen. Vom 11. bis zum 12. Mai 2018 könnt ihr von 18:00 Uhr deutscher Zeit bis um 23:59 Uhr am Test teilnehmen und euer Feedback an die Entwickler weitergeben.

Dark Souls: Remastered erscheint am 25. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Nintendo-Switch-Veröffentlichung wurde auf den kommenden Sommer 2018 verschoben.