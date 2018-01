Dark Souls – Remastered-Version offiziell angekündigt und ohne Cross-Play

Mit Dark Souls wurde 2011 für Playstation 3 und Xbox 360 der Start der beliebten Dark Souls-Reihe von From Software eingeleitet. Eine ebenfalls erhältliche PC-Version von Dark Souls wurde erst im Jahre 2012 veröffentlicht.

Nachdem From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki zuerst keine HD-Remakes der Dark Souls-Reihe veröffentlichen wollte, diese Aussage aber kurze Zeit später wieder revidierte, war der Weg frei, um diese dennoch zu veröffentlichen. In Kürze erhalten Neueinsteiger und Fans die Gelegenheit Dark Souls als Remastered-Edition in überarbeiteter Form auf der aktuellen Konsolengeneration zu spielen.

DARK SOULS: REMASTERED Announcement Trailer | Switch, PS4, X1, PC

Nach Ankündigungen des Entwicklers From Software sollt ihr das verfluchte Königreich von Lordran in hochskalierter 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PC (Steam), PlayStation 4 Pro und Xbox One X erforschen können. Eine Nintendo Switch-Version von Dark Souls als Remastered wurde ebenfalls angekündigt, welche mit einer 1080p Auflösung bei 30FPS im TV Modus laufen soll. Dabei sollen die Fähigkeiten der portablen Nintendo Konsole neue Spielmöglichkeiten für unterwegs bieten.

Bezüglich den Cross-Play Gerüchten, welche nach der Ankündigung von Dark Souls Remastered die Runde machten, hat sich der zuständige Publisher Bandai Namco ebenfalls zu Wort gemeldet. Demnach soll Dark Souls Remastered kein Plattformübergreifendes Online-Spielen ermöglichen.

Dark Souls Remastered soll am 25. Mai 2018 für Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.