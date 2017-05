Darksiders III – Ankündigung offiziell mit Trailer und Screenshots erfolgt

Heute machten bereits einige Meldungen die Runde, dass auf Amazon.com erste Informationen zum bis dato unangekündigten Darksiders III veröffentlicht wurden.

Jetzt hat der zuständige Publisher THQ Nordic Nägel mit Köpfen gemacht und einen ersten Darksiders 3 Trailer veröffentlicht und damit Darksiders 3 offiziell angekündigt.

Darksiders 3 Official Reveal Trailer – IGN First

Darksiders III befindet sich derzeit bei Gunfire Games in Entwicklung, welche aus den ursprünglichen Schöpfern der Serie besteht. Darksiders 3 soll 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Wie schon in den Vorgängern üblich, übernehmt ihr auch in Darksiders 3 die Rolle von einem der Apokalyptischen Reiter und müsst in einer apokalyptischen Welt die sieben Todsünden aufspüren und vernichten, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen.

Während ihr in Darksiders als Krieg und in Darksiders II als Tod unterwegs wart, ist nun die mächtige Magierin FURY an der Reihe. Ihr stehen aber nicht nur ihre magischen Fähigkeiten zur Seite, sondern FURY verfügt ebenfalls noch über eine mächtige Peitsche, welche sie einzusetzen versteht.