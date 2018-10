Darksiders III – DLCs “The Crucible” und “Keepers of the Void” vorgestellt

THQ Nordic und Gunfire Games haben jüngst die für Darksiders III geplanten DLCs mit ersten Infos vorgestellt, außerdem gibt es einen neuen Trailer, in welchem Fury in wahrhaft “Fury”ioser Action präsentiert wird. Das Video haben wir euch am Ende dieses Artikels eingebunden.

“The Crucible” und “Keepers of the Void” heißen die beiden ergänzenden Inhalte, die THQ Nordic und Gunfire Games nach erfolgtem Darksiders III Release anbieten will. Bei “The Crucible” (Die Feuerprobe) als auch bei “Keepers of the Void” (Hüter der Leere) handelt es sich um eigenständige DLCs. Geboten werden sollen neue spielbare Gebiete mit neuen Herausforderungen, Rätseln, Gegenständen und Gegnern.

In “The Crucible” oder zu Deutsch “Die Feuerprobe” wird Fury von einem seltsamen Wesen verlangt, welches Furys Fähigkeiten im Kampf auf die Probe stellen will. Da sich Fury natürlich nicht vor einer Herausforderung drückt, nimmt sie die Einladung natürlich an und bekommt die Zusagen, sich an einem Ort, der auch als “Crucible” bekannt ist, einzufinden. Dort angekommen, gilt es sich mehreren Gegnerwellen zu stellen und sich auf diese Weise die Chance zu sichern neue Belohnungen und Gegenstände im Kampf freischalten zu können.

In ”Keepers of the Void” bzw. zu Deutsch “Hüter der Leere” folgt Fury der Bitte Vulgrims und begibt sich zu den Schlangenlöchern, um eine sehr alte Gefahr zu bannen. Fury muss sich im Rätsel lösen und selbstverständlich auch Gegner erledigen beweisen. Als Belohnung warten auf Fury neue Waffen aus dem Becken sowie der größte Preis überhaupt: die Abgrundrüstung!

Darksiders III soll am 27. November 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One in verschiedenen Versionen erscheinen, welche aktuell beispielsweise noch über die offizielle Webseite inkl. Vorbesteller-Boni vorbestellt werden können.

Darksiders III – Force Hollow Trailer