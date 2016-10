Darksiders Warmastered Edition – Release auf November 2016 verschoben

Die Darksiders Warmastered Edition sollte, so die bisherige Planung, am 25. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. THQ Nordic Games hat aktuell mitgeteilt, dass der erste Teil der Action-Adventure-Reihe ein neues Release-Datum erhalten hat. Folglich wird Darksiders Warmastered Edition erst ab dem 22. November 2016 für PS4 und Xbox One und ab dem 29. November 2016 für PC verfügbar sein. Eine ebenfalls geplante Wii U-Box-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

Bei der Darksiders Warmastered Edition handelt es sich um eine vor allem grafisch aufpolierte Version des Darksiders-Titels aus dem Jahr 2010.