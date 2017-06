The Darwin Project – E3 Trailer kündigt neues Online-Actionspiel an

Während der E3 2017 Xbox Pressekonferenz wurde mit einem 4K-Trailer das Online-Actionspiel The Darwin Project angekündigt. Das kanadische Scavenger Studio ist für die Entwicklung verantwortlich und The Darwin Project soll für Windows 10 PCs und zunächst Konsolen exklusiv für Xbox One erscheinen; Release: tba.

The Darwin Project zählt zu den Battle-Royal-Spielen, versteht sich aber mehr als ein asymmetrisches Online-Actionspiel. Es verschlägt euch in eine dystopische post-apokalyptische Landschaft der nordkanadischen Rocky Mountains. Um sich auf eine neue bevorstehende Eiszeit vorzubereiten, wird das „The Darwin Project“ ausgerufen. Infolge müsst ihr in der Kälte überleben und dem Tod in der Arena entkommen.

In großen Duellarenen tretet ihr gegen anderen Spieler an und versucht diese mit Hilfe von Waffen, darunter Äxte sowie Pfeil und Bogen, auszuschalten. Weiterhin könnt ihr auf diverse Spezialfähigkeiten zurückgreifen, unter anderem Unsichtbarkeit oder Energie-Schilde und Fallen stellen.

Die Duelle werden von einem Kommentaroren aus dem Off begleitet. Dieser agiert auch als eine Art Regisseur und kann das Geschehen auch beeinflussen. Die Werkzeuge, auf die der Show-Master zugreifen kann, werden via Fortschrittsystem nach und nach freigeschaltet. Zudem kann der Moderator auch den Ausgang eines Matches manipulieren, wenn er beispielsweise den schwächeren Gegner bevorzugt. Mittel dafür sind beispielsweise das Verkleinern der Arena oder das Ansagen der gegnerischen Spielerposition. Außerdem ist geplant, dass über die Mixer-Streaming-Plattform Interaktionsmöglichkeiten integriert werden sollen. Auf diese Weise könnten unter Umständen auch Zuschauer Einfluss auf das Spielgeschehen in The Darwin Project nehmen.

The Darwin Project on Xbox One and Windows 10 – 4K Trailer