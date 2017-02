Daymare: 1998 â€“ Kickstarter-Kampagne soll Resident Evil 2 inspiriertes Spiel finanzieren

Daymare: 1998 heißt das ambitionierte Projekt der Invader Studios, welches von Resident Evil 2 inspiriert entstehen und via Kickstarter-Kampagne finanziert werden soll.

Laut Ankündigung will Invader Studios sich am großen Capcom-Vorbild orientieren und einen Third-Person-Shooter mit Survival-Horror-Mechaniken abliefern. Ziel sei es, so heißt es weiter, dass ihr im fertigen Spiel ein ständiges Gefühl der Bedrohung erleben sollt. Außerdem würden Ressourcen ständig knapp und die Kämpfe hart sein. Munition, Waffen, Hinweise und nutzbringende Items müssen durch Erkundung der Umgebung gefunden werden. Dabei müssen dann auch das eine oder andere Rätsel (Puzzle) gelöst werden.

Für die Entwicklung von Daymare: 1998 konnte Invader Studios unter anderen den Direktor von Resident Evil 3: Nemesis und Resident Evil 2: Dual Shock Version, Kazuhiro Aoyama, als ausführenden Produzenten gewinnen. Für das Design der Gegner in Daymare: 1998 soll Satoshi Nakai verantwortlich sein, der schon mit Resident Evil: Code Verornica gezeigt hat, was er kann.

Daymare: 1998 soll im Idealfall für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Daymare: 1998 – Kickstarter Launch Cinematic Trailer