Days Gone – E3 2017 4K-Gameplay-Trailer

Days Gone von Bend Studio wurde erstmals während der E3 2016 der Öffentlichkeit präsentiert und war auch während der E3 2017 Pressekonferenz von Sony ein großes Thema.

Im neuen Days Gone Gameplay-Video dreht sich wieder alles um Deacon St. John, den Hauptprotagonisten des Open-World-Action Titels.

Days Gone spielt zwei Jahre nach dem eine Pandemie die Welt komplett verändert hat. Die Gefahren sind allgegenwärtig und gehen nicht nur von den zahlreichen verschiedenen Monstern aus. Auch Menschen, die nur schlechtes im Sinn haben, sind potentielle Feinde von Deacon. Auch Hinterhalte sind in Days Gone ein wichtiges Thema, da es sich dabei fast nie um gescriptede Events handelt, sondern Teil eines dynamischen Open-World-Systems sind.

Zum Glück stehen Deacon nicht nur viele verschiedene Fähigkeiten, Waffen, hergestellte Gegenstände und Fallen zu Verfügung, sondern auch ebenfalls verschiedene dynamische Systeme.

Leider steht noch kein Veröffentlichungstermin für Days Gone fest.

Days Gone – Gameplay Trailer – E3 2017 [PS4, 4K]