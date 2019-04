Days Gone – Gegnerhorden zum Leben erweckt in „Behind the Scenes“-Video

Ende dieses Monats erscheint das Playstation 4 exklusive Survival-Horror-Adventure Days Gone, welches euch auf die virtuelle Reise in eine Endzeit geprägte Welt schicken wird, in dem ihr euch nicht selten großer Gegnerhorden erwehren müsst.

Und um speziell um diese Gegnerhorden, die in Days Gone auf euch warten werden, geht es in dem nachfolgenden Video, da Sony Bend ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert und erläutert, wie man eben die Mengen an Gegnern aufgestellt und zu virtuellem Leben erweckt hat. Die Erklärungen werden natürlich mit diversen Gameplay-Ausschnitten und Szenen serviert.

Days Gone kann nach wie vor in verschiedenen Editionen im Handel oder Digital vorbestellt werden. Entwickelt wird das Survivial-Horror-Adventure vom Sony eigenen Studio Bend Studios und zuletzt wurde unter anderem bekannt, dass man sich durchaus vorstellen kann aus Days Gone eine Serie zu machen.

Und wer neugierig ist und wissen will, welche Trophäen in Days Gone erspielt werden können, wirft einfach einen Blick auf die kürzlich geleakte Days Gone Trophäenliste.

Days Gone: How Sony Bend Built the Horde