Days Gone – Jede Menge neue Videos und Screenshots veröffentlicht

Das Survival-Actionspiel Days Gone präsentiert sich ein weiteres Mal mit zahlreichen neuen Videos als auch diversen Screenshots, die ihr nachfolgend in Augenschein nehmen könnt. Im Bezug auf die Videos sprechen wir vorsorglich eine Spoiler-Warnung aus, da es sich partiell nicht nur um die obligatorischen Info-Happen und Vorstellung von Spielelementen im Allgemeinen handelt, sondern partiell Days Gone Previews bzw. Days Gone Hands-On sowie sogenannte First Impression enthalten sind.

Days Gone wird von SIE Bend Studio exklusiv für Playstation 4-Konsolen entwickelt. Erstmals angekündigt während der E3 2016 sollte Days Gone am 22. Februar 2019 erscheinen, jedoch entschied sich Sony für eine Release-Verschiebung. Dieser zu Folge soll Days Gone am 26. April 2019 veröffentlicht werden. Also noch Zeit genug sich Days Gone wahlweise als Standardedition oder auch als Special- bzw. Collector’s Edition vorzubestellen und sich damit auch einen der verschiedenen Boni zu sichern.

