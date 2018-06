Days Gone – Release-Termin steht fest sowie neuer Trailer und Infos veröffentlicht

Im Zuge des Countdown zur E3 2018 hat Sony heute den finalen Release-Termin des Open-World-Actionspiels Days Gone bekanntgegeben. Demnach wird das von Bend Studio entwickelte Days Gone am 22. Februar 2019 Konsolen-exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Weiterhin wurde ein neuer Days Gone-Trailer veröffentlicht, in dem unter anderem auf neue Gefahren aus der Tierwelt, feindliche Fraktionen als auch Charaktere eingegangen wird.

Wie ihr dem nachfolgenden Days Gone-Trailer entnehmen könnt, stellen Berglöwen, Pumas und infizierte Raben, die in der Days Gone-Spielwelt Schreier genannt werden, eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar. Auch vor Hinterhalten solltet ihr euch in Acht nehmen, vor allem dann, wenn Plünderer ein Fahrzeug in Brand stecken, dieses auf den Highway schieben und damit versuchen euch, alias Deacon, vom Bike zu schubsen. Und wenn man denkt, dass es nicht noch schlimmer kommen könnte, geht einem irgendwo im Nirgendwo auch noch das Benzin aus…

Auch könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der neu vorgestellten gegnerischen Menschenfraktion “Rest in Peace”, kurz R.I.P., verschaffen. R.I.P. ist ein Kult, der die Freaker verehrt. Die Mitglieder nennen sich Ripper, kleiden sich aber wie Freaker und töten alles und jeden, der kein Ripper ist. Ripper sind überdies nicht nur für die Days Gone-Geschichte wichtig, sie sind auch durchaus relevant für das Freaker-Ökosystem. So werdet ihr durchaus die Chance erhalten Ripper-Camps auszumerzen. Und dafür könnt ihr unter anderem auf einen Schwarm zurückgreifen, denn Ripper weigern sich in der Regel Freaker zu töten.

Days Gone | Release Date Announcement | PS4

In dem obigen neuen Days Gone-Trailer sind auch drei Charaktere, von denen zwei zum ersten Mal gezeigt werden, mit von der Partie. Und speziell die beiden neuen Charaktere hat Sony mit einer kurzen Beschreibung etwas näher vorgestellt:

William “Boozer” Gray – Habt ihr vielleicht schon im Days Gone -Enthüllungstrailer gesehen. Er ist zusammen mit Deacon unterwegs und hält ihn auch davon ab einem toten Freaker den Kopf einzuschlagen. Die Kutten, die beide tragen, zeigen, dass sie Mitglieder der Mongrels MC sind (oder waren). Boozer und Deacon sind mehr als nur Freunde: Sie sind Brüder. Boozer ist knallhart, ein Zyniker und Draufgänger, der aber die Freundschaft zu Deacon schätzt. Er wird von Jim Pirri gemimt.

Alkai Turner – Gespielt von Jonathan Joss. Turner ist Waffenhändler im Überlebenden-Camp von Hot Springs.

Ada Tucker – Gespielt von DeeDee Rescher. Sie ist ehemalige Gefängnisoberschwester und leitet das Hot-Springs-Camp.

Weitere, von den Dutzenden Charakteren, die in Days Gone vorkommen sollen, werden laut Sony und Bend Studio in den nächsten Wochen und Monaten vorgestellt. Zudem soll Days Gone während der E3 2018 präsentiert werden und weiteres Gameplay wird in Aussicht gestellt.