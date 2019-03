Days Gone – Womöglich Startschuss für eine Serie, DLCs nach Release geplant und Video stellt UI vor

Days Gone wird, für die meisten sicherlich wenig überraschend, nach erfolgtem Release Ende April 2019 mit weiteren Inhalten versorgt werden. Entsprechend hat sich Community Manger Davi Lee gegenüber GamerBraves in einem Interview geäußert (siehe auch Video unten). Unklar ist allerdings noch, welche DLC-Inhalte Bend Studios für Days Gone planen, da Lee im Gespräch selbst keine konkreten Einzelheiten genannt hat.

Ergänzend könnt ihr euch noch ein weiteres Days Gone Video anschauen, in welchem die in Days Gone enthaltenen Menüs als auch das User Interface (UI) als solches durchaus detailliert vorgestellt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, wie Bend Studio Senior Staff Animator Emmanuel Roth jüngst erklärt hat, dass Days Gone durchaus eine Serie werden könnte. Man habe, wie es weiter heißt, sehr viel Liebe in das Spiel gesteckt. Man böte außerdem einen starken Charakter, den das Studio liebt und von dem es ausgeht, dass auch die Spieler ihn lieben werden. Und Roth empfiehlt dazu, dass ihr Days Gone spielt, zum Schluss hin das Days Gone Ende anschaut und dann durchaus etwas über die Zukunft erfahren könnt.

Days Gone soll am 26. April 2019 exklusiv für Playstation 4-Konsolen erscheinen.

Days Gone Has the Fanciest Menus on PS4 | PlayStation 4 | PS4 Pro Gameplay Footage

Days Gone – An interview with David Lee from Days Gone developer, Bend Studio