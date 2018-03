DayZ – Xbox One Release soll noch 2018 erfolgen, Crossplay „eher unwahrscheinlich“

Der Survival-Shooter-Mix DayZ befindet sich schon seit geraumer Zeit bei Bohemia Interactive in Entwicklung und ein Konsolen-Release stand bis dato nicht fest. Auf PC via Steam ist DayZ bereits seit Dezember 2013, wenn auch als Early Access-Version, verfügbar. Die DayZ-Fassung für Xbox One-Konsolen, ggf. auch erst einmal als Game Preview-Version, soll offenbar noch in diesem Jahr folgen.

Und dass man inzwischen in Sachen Konsolenfassung bei DayZ Fortschritte gemacht hat, wurden unlängst während der GDC 2018 präsentiert, da Bohemia Interactive das Survival-Shooter-Mix, wenn auch in Form eines frühen Builts, der Presse vorgeführt hat.

Weiterhin wurde bekannt, dass der DayZ Built, der gezeigt wurde, inzwischen bei 50-60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p, gültig für Xbox One S- und X-Modelle, angekommen sei. Zudem strebe man außerdem 4K-Support mit 30 Bildern pro Sekunde an.

Auch zum Thema DayZ und möglichem Crossplay (PC und Xbox One) hat sich Bohemia geäußert und dem Vorhaben tendenziell eher eine Absage erteilt. Es sei weniger, wie es weiter heißt, eine technische Herausforderung, vielmehr fürchte man ein Ungleichgewicht in Sachen Gameplay. Auch wenn Bohemia die Aussage nicht näher konkretisiert, wird allgemein angenommen, dass es hier um die Art und Weise der Steuerung (Controller vs. Maus und Tastatur) gehen könnte.

Wie seinerzeit ebenfalls in Aussicht gestellt, soll es von DayZ auch eine Playstation 4-Version geben, zu der es „schon bald“ weitere Informationen geben werde. Und PC-Spieler, die auf Mod-Support für DayZ warten, müssen sich offenbar nicht mehr allzu lange gedulden. Laut Bohemia plane man eine entsprechende Unterstützung, die voraussichtlich mit Erreichen des Beta-Status im weiteren Verlauf dieses Jahres, zur Verfügung stehen werde. Unklar ist im Moment noch, mit welchem Beta-Built der Mod-Support auch effektiv in DayZ Einzug halten wird.