Dead or Alive 5 – Entwicklungsarbeiten und Support sind abgeschlossen

Team Ninja’s Brand Manager Yosuke Hayashi teilt in einem jüngst veröffentlichten Video mit, dass die Arbeiten an Dead or Alive 5 als abgeschlossen gelten.

Das Beat’em Up Dead or Alive 5 wurde vor rund fünf Jahren für Playstation- als auch Xbox-Konsolen veröffentlicht. Seit Release wurde Dead or Alive 5 konstant mit neuen Inhalten sowie erweiternden DLCs versorgt – bis heute, da Team Ninja den Support und damit verbunden auch die Entwicklungsarbeiten an Dead or Alive 5 offiziell als beendet erklärt hat.

Das Ende der Arbeiten an Dead or Alive 5 öffnet natürlich auch Türen für etwas Neues. Hayashi erklärt ergänzend im Video, dass das Dead or Alive-Team weiterhin sehr aktiv sein werde, auch wenn man fürs Erste in der nächsten Zeit nicht so viel darüber hören werde. Aber ab sofort würde man nur noch in die Zukunft schauen. Und wir wiederum dürfen gespannt sein, was die Entwickler von Dead of Alive 5 oder auch Nioh, Ninja Gaiden und Fire Emblem Warriors vielleicht schon im kommenden Jahr vorstellen werden.

Dead Or Alive Series Announcement @NEC18