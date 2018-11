Dead or Alive 6 – AuftragsmÃ¶rderin Christie kehrt im sechsten Teil der Reihe zurÃ¼ck

Während der diesjährigen Paris Games Week haben Publisher Koei Tecmo und das Entwicklerteam von Team Ninja den nächsten Charakter für Dead or Alive 6 angekündigt. Hierbei geht es um Christie, die erstmalig in Dead or Alive 3 als spielbarer Charakter aufgetreten ist und in Dead or Alive 6 ihre Rückkehr feiert. Darüber hinaus wurde auch die neue “Road Rage”-Stage angekündigt, die ihr euch mit Christie zusammen im Ankündigungs-Trailer sowie den zugehörigen Screenshots am Ende anschauen könnt.

Christie stammt aus den Vereinigtem Königreich, ist 26 Jahre alt, Hauptberuflich als Auftragsmörderin unterwegs und Nutzerin der Kunst des Shequan (Snake Fist). Sie ist eine Meisterin in dem Gebiet, sich wie eine Schlange an ihre Feinde heranzuschleichen, ihren Attacken auszuweichen und diese mit einem einzigen, tödlichen Schlag zu Boden zu zwingen. Im folgenden Trailer stellt sie ihre Kampffertigkeiten nicht nur gegen Bayman, ihrem Rivalen, unter Beweis.

Die “Road Rage”-Stage ist eine neue Arena, bei dem die herumstehenden Fahrzeuge auch in die dort ausgetragenen Duelle miteinbezogen werden können.

Dead or Alive 6 soll am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Eine Arcade-Version des Spiels sei für Japan ebenfalls geplant.

Dead or Alive 6 – Ankündigungs-Trailer von Christie