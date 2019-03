Dead or Alive 6: Core Fighters – Grundversion ab sofort kostenlos für PS4 und Xbox One verfügbar

Das Beat’em Up Dead or Alive 6: Core Fighters kann ab sofort wahlweise für Playstation 4- oder Xbox One-Konsolen in der Grundversion kostenlos aus den jeweiligen Stores heruntergeladen werden. Die PS4- als auch die Xbox One-Version des Prügelspiels benötigt je rund 30GB.

Bei der verfügbaren Dead or Alive 6: Core Fighters-Fassung handelt sich grundlegend um eine kostenlose Version des Spiels. Laut Produktbeschreibung sind verschiedene Spielmodi inklusive der Möglichkeit Online zu spielen enthalten. Zum Online spielen werden jedoch, je nach System, ein PS Plus- bzw. ein Xbox Live Abo benötigt.

In der kostenlosen Dead or Alive 6: Core Fighter-Edition stehen spielbare Charaktere nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Nicht spielbar ist der Story-Modus, der, wie weitere Kämpfer, gesondert als Download gekauft werden kann.