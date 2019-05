Dead Island 2 – Totgeglaubte leben länger: Survival-Horror weiterhin in Entwicklung

Dead Island 2 habt ihr noch auf dem Schirm? Gut so, THQ Nordic ebenfalls, die im Zuge ihrer Präsentation ihrer Geschäftsergebnisse bestätigt haben, dass weiterhin mit dem Survival-Horror-Spiel geplant wird (siehe Screenshot). Unklar ist allerdings weiterhin, wann genau Dead Island 2 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll.

Dead Island 2 hat derweil einige Kilometer geschrubbt! Angekündigt während der E3 2014 wurden nicht nur bisherige Release-Termine, sofern diese mal festgestanden haben, verschoben, sondern Dead Island 2 hat auch einen Entwicklerwechsel hinter sich. Hatte seinerzeit das Yager-Studio, unter anderem bekannt für Spec Ops: The Line (PS3/Xbox 360), mit den Dead Island 2-Arbeiten begonnen, ist seit 2016 Sumo Digital, unter anderem bekannt für Crackdown 3 (Xbox One) oder auch Little Big Planet 3 (PS4), damit beschäftigt Dead Island 2 zu realisieren.

Dead Island 2 hat per se seit der Ankündigung eher mit Abwesenheit geglänzt und sich wenig präsentiert. Lediglich auf Nachfragen, beispielsweise auch im Nachgang zur E3 2018, bestätigte Deep Silver letztes Jahr schon, dass alles rund laufe, man nach wie vor am Spiel arbeite und es sicher veröffentlicht würde. Wir sind mal gespannt, wann das final sein wird – ihr auch?! Und vielleicht gehört Dead Island 2 dieses Jahr zum Portfolio, mit dem THQ Nordic während der E3 2019 vertreten ist.