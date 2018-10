Dead or Alive 6 – Bass, Tina und Mila kehren im sechsten Teil des Franchises zurück

Mit Bass, Tina und Mila kündigen Entwickler Team Ninja und Publisher Koei Tecmo gleich drei Charaktere für Dead or Alive 6 an, die in den Ring steigen und euch schon aus den älteren Ablegern ein Begriff sein sollten. Nebenbei wurde auch die neue Wrestling-Stage “The Muscle” enthüllt, die ihr euch am Ende der Meldung bei den Screenshots anschauen könnt!

Nachfolgend findet ihr alle Details zu den Charakteren sowie den Ankündigungs-Trailer und weitere enthüllte Screenshots.

Bass

Herkunftsland: USA

Alter: 48

196 cm Groß und wiegt 157 kg

Beruf: Ehemaliger Öl-Plattform Arbeiter

Hobby: Motorrad fahren und mit Tina trainieren

Kampfstil: Professioneller Wrestler

Bass ist ein ehemaliger Profi-Wrestler, der vor allem durch seine massive Stärke bekannt geworden ist. Er unterdrückt förmlich seine Gegner mit seiner rohen Gewalt und den vielseitigen Wurftechniken. Doch auch Bass ist nicht frei von Sorgen. Er ist äußerst besorgt um seine Frau und auch um seine Tochter Tina, die noch sehr unentschlossen ist und verschiedene Träume verfolgt, statt der Familientradition treu zu bleiben und ein Profi-Wrestler zu werden.

Tina

Heimatland: USA

Alter: 24

174 cm Groß und wiegt 56 kg

Beruf: Model, Schauspielerin und Rockstar

Hobby: Kampfspiele und Radfahren

Kampfstil: Professionelle Wrestlerin

Tina ist die einzige Tochter des legendären Profi-Wrestlers Bass. Obwohl er sie zur Profi-Wrestlerin erziehen wollte, hatte Tina andere Pläne im Leben, und nutzte die Kämpfe nur als Sprungbrett für ihre Karriere als Model, Schauspielerin oder die eines Rockstars. Doch nun hat sie einen neuen Traum für sich entdeckt und zwar möchte sie von nun an Gouverneur werden!

Mila

Heimatland: Spanien

Alter: 21

170 cm Groß und wiegt 52 kg

Beruf: Teilzeitkraft

Hobby: Wrestlingkämpfe anschauen

Kampfstil: Mixed Martial Arts

Mila ist eine aggressive Martial-Arts-Kämpferin, die einen gemischten Kampfstil aus schnellen Angriffen gepaart mit starken Follow-Up-Attacken hat. Mit ihren spektakulären Siegen steigt Mila die Karriereleiter geradewegs rauf und bewundert Bass sehr. Mila bewundert ihn so sehr, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht, als ihn mal im Ring als Gegner vor sich stehen zu haben. Für diesen Traum trainiert sie jeden Tag, um am Ende darauf vorbereitet zu sein.

Dead or Alive 6 soll am 15. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In Japan ist auch eine Arcade-Version des Spiels geplant. Und weitere spielbare Charaktere wie Veteran Rig oder auch Hitmo und Leifang wurden bereits vor einer Weile vorgestellt und bestätigt.

Dead or Alive 6 – Ankündigungs-Trailer