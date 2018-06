Dead or Alive 6 – Ikonische Beat ‘em Up-Reihe kehrt Anfang 2019 wieder zurück

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja haben auf der diesjährigen E3 eine Fortsetzung der Dead or Alive-Reihe angekündigt. Dead or Alive 6 soll bereits Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Diesmal will der Entwickler seinen Fokus mehr auf das Kampfsystem setzen. Natürlich ist der bekannte Fan-Service der Serie immer noch vorhanden, soll aber etwas eingeschränkt werden. Bereits jetzt wurden einige Kämpfer und neue Schauplätze bestätigt. Zu den bestätigten Charakteren zählen Helena, Kasumi, Ryu, Hayabusa, Zack, Jann Lee und Hayate. Das DOA Colosseum und The Throwdown sind die bis jetzt bekannten Schauplätze von Dead or Alive 6. The Throwdown bietet ein zusätzliches Feature: Da die Kämpfe in einer dunklen Seitenstraße abgehalten werden, gibt es auch keine Regeln, wodurch sich die Zuschauer auch mal ins Kampfgeschehen einmischen können.

Nachfolgend findet ihr den Ankündigungs-Trailer von Dead or Alive 6 sowie erstes Gameplay von der E3 2018.

Dead or Alive 6 – Ankündigungs-Trailer

Dead or Alive 6 Gameplay from E3 2018 (PS4/Xbox One/PC)