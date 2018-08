Dead or Alive 6 – Veteran Rig und Neuankömmling Diego im Trailer vorgestellt

Koei Tecmo hat kürzlich zwei weitere Charaktere für den sechsten Teil der Dead or Alive-Reihe angekündigt. Hierbei handelt es sich um den Antagonisten Rig, der erstmalig in Dead or Alive 5 die Bühne betreten hat und den Neuankömmling Diego, bei dem Rig noch eine Rechnung offen hat. Zusätzlich zu der Ankündigung wurden auch einige Screenshots sowie ein Charakter- und Gameplay-Trailer von der diesjährigen Evo veröffentlicht.

Diego feiert mit Dead or Alive 6 sein Debut und möchte vor allem mit seinen rohen Kampfkünsten glänzen. Auf der Straße hat sich Diego mit der Zeit einen stattlichen Ruf erarbeitet, wodurch sein Titel ,,Der ungekrönte Held der Straße” lautet. Aber Diego ist nicht grundlos hinaus gezogen, um Straßenkämpfer zu werden, denn mit dem verdientem Geld unterstützte er seine kranke Mutter. Lange Zeit galt er als der stärkste Kämpfer und wurde von den Einheimischen als Held gefeiert. Doch mit Rig kehrt der Dead or Alive 5-Antagonist, Taekwondo-Meister und ehemaliger Ölplattformarbeiter zurück, und fordert Diego zu einem unerbittlichem Kampf heraus. Mit seinen gekonnten wuchtigen und akrobatischen Attacken, bei denen er sich auf seine Kicks spezialisiert hat, möchte er eine lange Rechnung mit Diego begleichen.

Bei Dead or Alive 6 möchten die Entwickler den Fokus mehr auf das Kampfsystem setzen, als auf den bekannten Fan-Service. Gleichzeitig möchte man mit dem sechsten Teil auch einen großen Schritt nach vorne gehen und sich von alten Ablegern distanzieren, die fragwürdige Features enthalten hatten. Somit soll Dead or Alive 6 wieder eSports tauglich gemacht werden und realistischer sein als zuvor.

Zusätzlich gab Koei Tecmo bekannt, dass Dead or Alive 6 auf der diesjährigen gamescom angespielt werden kann. Vom 21. bis 25. August 2018 habt ihr in Köln, in Halle 9 am Deep Silver & Friends-Stand, die Gelegenheit den neusten Ableger anzuspielen. Zu den bislang enthüllten Charakteren zählen neben Diego und Rig: Helena, Kasumi, Ryu, Hayabusa, Zack, Jann Lee und Hayate. Ob alle angespielt werden können, ist allerdings unklar. Noch könnt ihr einige gamescom-Tickets im Ticket-Shop erwerben, jedoch ist die Tageskarte für den Freitag und den Samstag bereits vergriffen.

Dead or Alive 6 soll bereits Anfang 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nachfolgend findet ihr die Trailer sowie die neuen Screenshots zum Spiel.

Dead or Alive 6 – Der ungekrönte Held der Straße

Dead or Alive 6 – Gameplay-Trailer Evo 2018 Part 1

Dead or Alive 6 – Gameplay-Trailer Evo 2018 Part 2