Dead Rising 4 – Combo-Ween Trailer-Grüße zu Halloween

Capcom hat zum kommenden Action-Schnetzler Dead Rising 4 einen weiteren Trailer veröffentlicht.

Der auf den Namen Combo-Ween getaufte Trailer ist eine blutig-nette Anlehnung an Halloween (31.10.2016), da Frank West seinen Kostümfundus auf seine ihm ganz typische Art präsentiert. Egal ob als Weihnachtsmann, Mech Warrior, Elf, Cowboy oder schlicht mit einem Rudolph The Red Nosed Reindeer-Kopf auf selbigem, Frank macht immer eine gute Figur und erledigt nebenbei noch jede Menge Zombies. Ganz getreu dem Motto „Dressed to kill!“.

Das Dead Rising 4 Combo-Ween Video wurde im Rahmen der YouTube-Show Gameslice mit Geoff Keighley als Moderator erstmals gezeigt.

Dead Rising 4 soll am 6. Dezember 2016 zunächst Zeit exklusiv für Windows 10 PCs und Xbox One erscheinen.

Dead Rising 4 Combo-Ween Trailer

Dead Rising 4 Exclusive Trailer