Dead Rising 4 – Erscheint als “Frank’s Komplettpaket” für PS4

Ende des Jahres 2017 dürfen endlich auch Playstation 4-Spieler mit Frank West Dead Rising 4 unsicher machen und Hunderte von Zombies final ins Jenseits schicken.

Wie bereits angekündigt war Dead Rising 4 nur zeitexkluisv für Xbox One und Windows 10 PCs erschienen, dessen Exklusivität nun aber komplett zu Ende gegangen ist. Nachdem bereits im März 2017 Dead Rising 4 für PC auf Steam veröffentlicht wurde, soll am 5. Dezember 2017 auch die Playstation 4 an der Reihe sein.

Auf PS4 soll der Zombie-Slasher als Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket veröffentlicht werden und auch in Deutschland erhältlich sein. Nachdem bereits die PC- als auch Xbox One-Fassungen von Dead Rising 4 in Deutschland veröffentlicht wurden, steht der PS4-Auflage nichts im Wege.

Info: Dead Rising 4 ist nicht das erste Spiel der Reihe, welches für Playstation-Plattformen veröffentlicht wurde. Auf Playstation 3 durften Spieler bereits mit Dead Rising 2 und Dead Rising 2: Off the Record auf Zombie-Jagd gehen. Allerdings nicht offiziell in Deutschland, da diese Titel auf dem berühmt berüchtigten Index stehen.

Aber auch Playstation 4-Spieler gingen bisher nicht leer aus, da im September 2016 mit dem Dead Rising Triple Pack gleich drei Titel (Dead Rising, Dead Rising 2 und Dead Rising 2 Off the Record) ihren Weg als Remastered-Version auf PS4 geschafft haben.

Dead Rising 4: Frank’s Big Package – Announcement Trailer | PS4

Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket bietet nicht nur alle Erweiterungen, welche bereits für Xbox One erhältlich sind, sondern auch den bisher unveröffentlichten Capcom Heroes-Modus.

Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket Inhalt:

Dead Rising 4 – die aktuellste Version des Hauptspiels mit allen Schwierigkeitsstufen

Sämtliche herunterladbare Inhalte – das Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank Rising und Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf.

Alle Bonusinhalte – das Street Fighter Outfit Pack, My Bloody Valentine Pack, Zuckerstangen-Armbrust, Schlitzrad, Sir-Ice-A-Lot, Hässlicher Winterpullover und X-Fäuste.

Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket soll am 5. Dezember 2017 für PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Besitzer von Dead Rising 4 auf PC (Steam), Windows 10 und Xbox One sollen zur Veröffentlichung von Dead Rising 4: Frank’s Komplettpaket den Capcom Heroes-Modus als kostenloses Update erhalten.