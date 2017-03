Dead Rising 4 – „Frank West“-DLC erscheint Anfang April 2017

Microsoft hat bekanntgegeben, dass Dead Rising 4 Anfang April 2017 mit dem „Frank West“-DLC erweitert wird. Der „Frank West“-Einzelspieler-DLC ist Bestandteil des Dead Rising 4 Season Pass, wird aber auch einzeln für um die zehn Euro zu haben sein.

Der Fotograph Frank West erfährt im gleichnamigen Dead Rising 4 DLC was es heißt ein Zombie zu sein. Als neustes Mitglied der Willamette Untoten-Horde streift er vom Hunger getrieben durch die Stadt. Auch wenn es vermeintlich keine Heilung für Frank gibt, so erfährt er dann doch Hilfe von eher unerwarteter Seite. Frank wird sich soweit erholen, dass er in der Lage ist nach einer vollständigen Heilungsmethode zu suchen. Aber die Zeit rennt und ist sein ärgster Feind…

Ihr müsst Frank helfen dieses Heilmittel zu finden und auf der Suche danach entwickelt ihr neue Fähigkeiten und Kräfte. Um zu überleben, muss Frank essen, allerdings keine klassische Nahrung mehr, Menschen stehen stattdessen auf dem Speiseplan. Und während ihr nach dem für euch wichtigen medizinischen Mittel forscht, findet ihr heraus, dass Menschen, die Frank wichtig sind, in der Stadt gefangen sind und natürlich gerettet werden wollen. Umso mehr rennt die Zeit, denn die Regierung plant die Stadt von der Landkarte zu tilgen.

Der Dead Rising 4 „Frank West“-DLC soll am 4. April 2017 für Windows 10 PCs und Xbox One erscheinen.

Ergänzend werdet ihr in Dead Rising 4 mit Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf das Grün betreten und eure Schwungkraft beweisen. Außerdem schaltet ihr unter anderen Kostüme oder Bälle frei und sammelt Power-Ups, mit denen das Zombie killen auf dem Golfplatz im wahrsten Sinn des Wortes explosiver wird. Spielt wahlweise alleine, wechselt euch an einer Konsole mit einem Freund ab oder begebt euch Online mit bis zu vier Spielern auf Highscore-Jagd.

Auch Ultra Dead Rising 4 Mini Golf ist Bestandteil des Dead Rising 4 Season Pass, kann aber auch zum Preis für um die zehn Euro einzeln erworben werden. Ein Release-Termin für Ultra Dead Rising 4 Mini Golf steht derzeit noch nicht fest und wird gesondert mitgeteilt.