Dead Rising 4 – Neuer Schwierigkeitsgrad für Anfang 2017 geplant

Dead Rising 4 scheint einigen Spielern in Sachen Schwierigkeit offenbar zu leicht zu sein. So reklamierte ein User auf Twitter, dass er in Dead Rising 4 Ding vermissen würde, die bisher immer Bestandteil der Dead Rising-Spiele gewesen wären. Im Ganzen, so der Beitrag weiter, sei Dead Rising 4 „zu leicht und zu einfach“ und erst das erneute Spielen von Dead Rising 2 hätte dafür gesorgt, dass er wieder zufrieden sei.

Die Kritik bzw. Anregung nimmt Capcom überdies ernst und kündigte an, dass Dead Rising 4 Anfang 2017 neue Schwierigkeitsgrade spendiert bekommen werde. Wie schwer Dead Rising 4 dann wird, ob eine oder mehrere Schwierigkeitsstufen hinzugefügt werden und wann diese konkret eingespielt werden, ist für den Moment jedoch noch unklar.

Wie ist es denn mit euch? Findet ihr auch, dass Dead Rising 4 zu leicht geraten ist? Und freut ihr euch auf einen neuen Schwierigkeitsgrad oder sollten sie eurer Meinung nach andere Dead Rising 4 Updates vornehmen?