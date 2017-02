Dead Rising 4 – Steam-Version im Anflug

Capcom hat verkündet, dass Dead Rising 4 demnächst auch für PC / Steam veröffentlicht wird. Somit hat die Xbox One und Windows 10 Exklusivität ein Ende gefunden. Dead Rising 4 erscheint zum einen als Disc-Version für PC im Handel und als digitaler Download auf Steam am 14. März 2017. Gegen Ende des Jahres werden dann auch die PlayStation 4-Spieler in den Genuss dieser Perle kommen.

Passend zur Dead Rising 4 PC / Steam-Ankündigung hat der Entwickler ein entsprechendes Video veröffentlicht, das wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchten.

In Vergangenheit hat Capcom dem Titel bereits das eine oder andere Update spendiert. So wurden zum Beispiel neue Schwierigkeitsgrade hinzugefügt. Xbox Spieler sind zwischenzeitlich in der Lage, den Titel mit allen Erfolgen abzuschließen, während Windows 10-Spieler immer noch mit aktuell zwei unerreichbaren Achievements zu kämpfen haben.

Einen Dead Rising 4 Erfolge Leitfaden findet ihr selbstverständlich auch auf unserer Webseite.

Dead Rising 4 – Coming to Steam

Dead Rising 4 - PC Spezifikationen

Minimale System-Voraussetzungen

CPU: Intel i5-2400 / AMD FX 6300

RAM: 6GB

GPU: GTX 760 (2 GB) / HD 7850 (2 GB)

DX: DirectX 11

OS: Windows 10

Speicher: 50GB

Empfohlene System-Voraussetzungen