Dead Space – PC-Version des Horror-Shooters für kurze Zeit als Gratis-Download

Publisher Electronic Arts bietet einmal mehr die PC-Version seines erstmals 2008 veröffentlichten Third-Person-Shooters Dead Space für kurze Zeit in der “Auf Haus”-Aktion kostenlos an. Einzige Voraussetzung ist das Vorhandensein bzw. das Anlegen eines Origin-Accounts. Unklar ist, wie lange das Gratis-Angebot gilt. Interessenten sollten also umgehend zuschlagen. Erfreulich: nach abgeschlossenem Download geht der futuristische Horror-Action-Thriller dauerhaft in euren Besitz über.

In Dead Space übernehmen wir die Rolle des Weltraum-Ingenieurs Isaac Clarke, der auf sich alleine gestellt Reparaturarbeiten auf einem riesigen Minenschiff durchführen muss, nachdem dessen Besatzung dahingemetzelt und von einer außerirdischen Plage infiziert wurde. Schon bald soll unser Mann selbst Ziel von Angriffen werden, denn in dem Raumschiff tummeln sich blutrünstige Kreaturen. Für Isaac beginnt ein Kampf ums Überleben.

Dead Space erhielt seinerzeit sehr gute Wertungen (metacritic: 86 %). Gelobt wurde vor allem die gelungene Kombination aus Action- und Horrorelementen. Neben der PC-Fassung gab es noch weitere Ausführungen für PlayStation 3 und Xbox 360. Später erschienen mit Dead Space 2 (2011) und Dead Space 3 (2013) zwei reguläre Fortsetzungsteile.

Dead Space – Launch Trailer