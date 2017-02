Dear Esther: Landmark Edition – Jetzt auch für PC erhältlich

Die für PlayStation 4 sowie Xbox One schon seit einiger Zeit erhältliche Landmark Edition zum Explorationsadventure Dear Esther ist inzwischen auch für PC auf Steam und GOG.com verfügbar. Gegenüber der ursprünglichen Version, die noch auf der Source Engine (Half-Life 2) basierte, kommt nun die modernere Unity 5 Engine zum Einsatz. Neben den grafischen Verbesserungen gibt es jetzt einen neu abgemischten Sound, weitere Komfortfeatures (besser lesbare Untertitel und ein Fadenkreuz) sowie einen Regiekommentar-Modus, in dem der Spieler während seiner Insel-Erkundung gleichzeitig Einzelheiten zur Entstehung Dear Esthers von den Entwicklern erfährt. Wer die alte PC-Fassung bereits besitzt, erhält das entsprechende Upgrade als Gratis-Download.

Dear Esther führt uns auf eine geheimnisvolle Insel der Äußeren Hebriden. Der Protagonist, den wir aus der Ich-Perspektive steuern, verlor bei einem tragischen Autounfall seine Geliebte: Esther. Der Schmerz über Esthers Verlust wird in Form eines an ihr gerichteten Briefes festgehalten. Und es gibt noch eine zweite, weitaus ältere Geschichte: die von einem mysteriösen Einsiedler, der einst auf dieser Insel gelebt haben soll. Im weiteren Spielverlauf erscheint das Ganze immer surrealer – und der Spieler gerät immer mehr in den Grenzbereich zwischen Realität und Fiktion.

Dear Esther wurde von The Chinese Room (Everybody’s gone to the Rapture) entwickelt, verhalf dem Sub-Genre der Walking-Simulatoren vor einigen Jahren zum großen Durchbruch und löste in der Folgezeit eine ganze Welle konzeptionell ähnlicher Spiele wie Gone Home oder The Vanishing of Ethan Carter aus.

Dear Esther: Landmark Edition PC/Mac Trailer