Dear Esther – Soundtrack zum Mystery-Adventure auch als Vinyl erhältlich

Der Soundtrack zum für PC erstmals 2012 veröffentlichten explorativen Adventure Dear Esther ist inzwischen auch auf Vinyl erhältlich. Je nach farblicher Variante kostet er 26 € (Gold Vinyl, White Vinyl) bis 30 € (Black Vinyl). Die normale CD schlägt mit 12 € zu Buche.

Dear Esther führt uns auf eine geheimnisvolle Insel der Äußeren Hebriden. Der Protagonist, den wir aus der Ich-Perspektive steuern, verlor bei einem tragischen Autounfall seine Geliebte: Esther. Der Schmerz über Esthers Verlust wird in Form eines an sie gerichteten Briefes festgehalten. Und es gibt noch eine zweite, weitaus ältere Geschichte: die von einem mysteriösen Einsiedler, der einst auf dieser Insel gelebt haben soll. Im weiteren Spielverlauf erscheint das Ganze immer surrealer und der Spieler gerät immer mehr in den Grenzbereich zwischen Realität und Fiktion.

Dear Esther wurde von The Chinese Room, den Machern von Amnesia: A Machine for Pigs (2013) sowie Everybody’s gone to the Rapture (2015) entwickelt, verhalf dem Sub-Genre der Walking-Simulatoren vor sechs Jahren zum großen Durchbruch und löste in der Folgezeit eine ganze Welle konzeptionell ähnlicher Spiele wie Gone Home (2013) oder The Vanishing of Ethan Carter (2014) aus. Mit der Landmark Edition erschien zu Dear Esther später noch eine überarbeitete Neufassung, die auch für PlayStation 4 sowie Xbox One auf den Markt kam.