Death Stranding – Countdown gestartet! Neue Infos oder Trailer im Anflug?

Kojima Productions haben bezüglich dem kommenden Actionspiel Death Stranding, erdacht von Mastermind Hideo Kojima und mit unter anderem Norman Reedus sowie Mads Mikkelson als Darsteller, nicht nur einen, wenn auch sehr kurzen, neuen Teaser veröffentlicht, sondern auch einen Countdown gestartet.

Der kurze Trailer als auch der gestartete Countdown tragen als ergänzende Beschreibung „create the rope“, was übersetzt so viel heißt wie „knüpfe/erstelle das Seil“. Basierend auf dem Teaser und dem nun auch gestarteten Countdown, der am 29. Mai 2019 enden soll, wird davon ausgegangen, dass an besagtem Tag ein neues Video zu Death Stranding erscheinen könnte, mit dem das durchaus mysteriös anmutende Actionspiel weiter vorgestellt wird.

Death Stranding wurde während der E3 2016 offiziell enthüllt und wird Konsolen-exklusiv für Playstation 4 entwickelt. Ein konkreter Release-Termin steht noch nicht fest und wird gesondert bekanntgegeben.