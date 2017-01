Death Stranding â€“ Kojima Productions stellt sich in Video und mit Screenshots vor

Hideo Kojima und die Kojima Productions, welche derzeit an dem Open-World-Action-Spiel Death Stranding arbeiten, stellen sich in einem neuen Video etwas näher vor und sprechen gleichzeitig auch etwas über das Death Stranding-Projekt. Passend dazu gibt es einige Screenshots, die ebenfalls einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten der Kojima Productions gewähren.

Death Stranding wurde erstmals während der E3 2016 mit einem kryptischen Trailer enthüllt und im Zuge der PSX 2016 Ende vergangenen Jahres gab es weitere Infos sowie bewegtes Material in Form eines Trailers.

Death Stranding soll unbestätigten Gerüchten zufolge Ende 2018 nach derzeitigem Stand exklusiv für Playstation 4 erscheinen.

Kojima Explains Theory Behind New Death Stranding Studio – IGN Exclusive

