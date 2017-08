Death Stranding – Neue Videos stellen das mit der Decima Engine entwickelte Nebelsystem vor

Zum voraussichtlich 2018 erscheinenden Open-World-Action-Adventure Death Stranding sind zwei neue Videos verfügbar, die allerdings kein neues Gameplay zeigen, sondern einen Teil der zum Einsatz kommenden Technik.

Während der Siggraph 2017 in Los Angeles fand unter der Leitung von Guerrilla Games Principal Tech Programmer Giliam de Carpentier und Kojima Productions Kohei Ishiyama die Präsentation „Decima Engine: Advances in Lightning and AA“ statt, Gezeigt wurde, welche Möglichkeiten die von Guerrilla Games entwickelte Decima Engine bietet, was konkret am für Death Stranding entstehenden Nebelsystem verdeutlicht wurde.

Death Stranding wird von Kojima Productions entwickelt und soll Konsolen-exklusiv für Playstation 4 erscheinen. Weiterhin ist auch eine PC-Version geplant. Ein konkreter Release steht noch nicht fest, wird aber allgemein mit derzeit 2018 angegeben.

Death Stranding: Test Scene for Kojima Production’s Height Fog System (PS4)

Death Stranding: Height Fog System Precomputed Atmospheric Model (PS4)