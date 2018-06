Death Stranding – Neues Gameplay-Video, Screenshots und Infos verfügbar

Auch wenn zu Death Stranding, dem neuen Spiel der Kojima Productions, bereits einige Gameplay-Trailer als auch Artworks veröffentlicht wurden, wurde man noch nicht wirklich schlau aus dem Actionspiel.

Daran ändert auch das während der E3 2018 entstandene Bildmaterial von Death Stranding nur relativ wenig. Zumindest aber mal erhält man anhand des neuen Death Stranding Gameplay-Trailers einen weiteren kleinen Einblick, was in der fertigen Version geboten werden soll und welche Darsteller es ebenfalls ins Spiel geschafft haben.

Death Stranding – Gameplay Trailer [PS4, deutsche Untertitel] E3 2018

Trotz den vielen Unklarheiten, was Death Stranding betrifft, lernt man aus dem neuen Bildmaterial zumindest einige der im Spiel enthaltenen Heldinnen kennen. Per Motion-Capturing fanden die beiden Schauspielerinnen Lindsay Wagner und Léa Seydoux ihren Weg in den neuen Titel von Hideo Kojima. Dabei wurde das junge Ebenbild von Lindsay Wagner aus aktuellen 3D-Scandaten konstruiert, wozu sich jüngere Mitarbeiter im Team auch ihre alten Filme angesehen haben.

Neben den aus vorherigen Videos bekannten Darstellern Norman Reedus und Mads Mikkelsen soll es noch weitere bekannte Darsteller in Death Stranding geben, welche zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden sollen.

Für die musikalische Untermalung im neuen Death Stranding Gameplay Trailer haben SILENT POETS mit ihrem Song “Asylums for the Feeling” aus dem Album Dawn gesorgt.

Leider gibt es nach wie vor keinen Veröffentlichungstermin des Playstation 4-exklusiven Titels Death Stranding, sodass weiteres Warten angesagt ist.