Deathloop – Neues Actionspiel von Arkane/Bethesda mit E3 2019-Trailer angekündigt

„Wenn du wieder und wieder versagst… stirb, bis du siegst“ ist das Credo des neuen First-Person Actionspiels, das Bethesda während des hauseigenen E3 2019 Showcase für bisher nicht näher genannte Plattformen angekündigt hat. Release: tba.

In Deathloop strandet ihr auf der Insel namens Blackreef. Gesetze gibt es nicht und nur der ewige Kampf zwischen zwei Assassinen existiert. Erkundet die Umgebungen, bewegt euch in immersivem Gameplay durch detailliert gestaltete Levels, und probiert euch aus. Je nach Situation sollt ihr diese immer wieder anders angehen können. Und davon hängt auch euer Erfolg – oder eure Niederlage. Die gesamte Insel muss erkundet werden, zahlreiche Ziele zur Strecke gebracht, damit ihr den Kreislauf ein für alle Mal durchbrechen könnt. Solange ihr jedoch versagt, sozusagen ein grundlegendes Element von Deathloop, bleibt nichts anderes übrig als zu sterben – nur so könnt ihr am Ende tatsächlich gewinnen.

DEATHLOOP – Offizielle Weltpremiere auf der E3

Deathloop wird von Arkane Lyon entwickelt und dem First-Person Action-Genre zugeordnet. Bethesda Softworks wird als Publisher fungieren, ein Releasetermin oder auch Plattformen, für die Deathloop erscheinen soll, stehen noch nicht fest und werden gesondert bekanntgegeben.