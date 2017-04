DeFormers – Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Nachdem der Arena Brawler DeFormers zuletzt Anfang Februar 2017 auf „unbestimmt“, wie es seinerzeit hieß, verschoben, wurde, stimmt nun der vor Kurzem veröffentlichte DeFormers Launch-Trailer auf den heutigen Release ein.

DeFormers ist wahlweise für PC (Steam) zum Preis von 27,99 Euro, Playstation 4 zum Preis von 39,99 Euro oder Xbox One zum Preis von 37,99 Euro verfügbar.

DeFormers stammt von den The Order 1886-Entwicklern Ready at Dawn und es gilt, dass ihr eure Gegner „ausfuttern“ müsst und am Ende mehr Punkte auf dem Konto habt. Beweist euch in verschiedenen Spielmodi und Wettbewerben, die ihr wahlweise im Splittscreen-Koop oder Online austragen könnt.

Deformers Launch Trailer