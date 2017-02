DeFormers – Release auf „unbestimmten Termin“ verschoben

DeFormers, welches von den The Order: 1886-Machern Ready at Dawn für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One entwickelt wird, erscheint nicht mehr, wie geplant, am 14. Februar 2017.

Wie Ready at Dawn mitgeteilt hat, habe man sich entschieden DeFormers, aktueller Stand, auf einen „unbestimmten Termin“ zu verschieben. Als Grund gibt der Entwickler das erhaltene Feedback an, welches infolge aus einem Alpha- sowie generellen technischen Tests eingegangen ist und das noch mit in die DeFormers Entwicklung mit einfließen soll.

Announcement Trailer | DeFormers

DeFormers University: Disasters

DeFormers wird als Arena-Brawler beschrieben, in dem ihr eure Kontrahenten ausspielen, „ausfuttern“ und vor allem in Sachen Punkten übertreffen müsst. Dafür stehen verschiedene Spielmodi und Wettbewerbe zur Verfügung, die wahlweise im Splittscreen-Koop oder auch Online gespielt werden können. Schlüpft als Spieler in eine von vielen unterschiedlichen Formen und verpasst diesen nach und nach neue Styles, Emotes und Tags. Kämpft euch durch Wüsten, Ruinen und andere Areale. Um zu gewinnen müsst ihr eure Gegner rammen, beschießen oder auch bewerfen und mit Hilfe von Power Ups könnt ihr euch extra Boosts für eure Angriffe verschaffen.