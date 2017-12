Defunct – Ab sofort für Xbox One erhältlich, PS4-Version folgt später

Heute ist das ungewöhnliche Indie-Abenteuer Defunct an den Start gegangen und kann vom Xbox Marktplatz für die Xbox One geladen werden. Das Play Anywhere Spiel stellt eine Art Geschicklichkeits-Rennspiel dar und wurde auf Steam bereits öfters mit Sonic bzw. Sonic 3D verglichen.

Ihr seid mit einem kleinen Roboter ziemlich flott unterwegs und trotzt der Gefahren. Die Schwerkraft holt euch nach jedem Sprung zwar immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, jedoch sorgen die zahlreichen Klimazonen und freischaltbaren Trick-Manöver für reichlich Abwechslung im Rennspektakel. Die Windows 10 Version soll in kürze zur Verfügung stehen. Für die PlayStation 4 wird der Titel im Januar 2018 veröffentlicht.

Defunct – Gameplay Trailer – PEGI