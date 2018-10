Deliver Us The Moon: Fortuna – Weiterer Trailer zum Science Fiction-Adventure erschienen

Zum ab sofort für PC erhältlichen Third-Person-Adventure Deliver Us The Moon: Fortuna ist jüngst ein weiterer Trailer erschienen. Das Video vermittelt euch einen Eindruck vom futuristischen Abenteuer, welches bis zum 5. Oktober 2018 vergünstigt bei Steam erhältlich ist (17,99 € statt regulär 19,99 €).

Deliver Us The Moon: Fortuna, das via Kickstarter finanziert wurde und gegenwärtig nur in englischer Sprachausgabe vorliegt (deutsche Untertitel sollen folgen), führt uns in die Zukunft des Jahres 2069. Nachdem alle Energiequellen auf der Erde aufgebraucht sind, suchen die Menschen nach Ressourcen im Planetenuniversum. Auf dem Mond werden sie fündig. Und so bildet sich dort schnell eine Kolonie. Doch kurz darauf bricht die Kommunikation zu den Mond-Bewohnern unerwartet ab. Wir übernehmen die Rolle eines Astronauten, der den Kontakt wiederherstellen muss. Eine große Mission, von der das Überleben der Menschheit abhängt.

Deliver Us The Moon – The Mission Trailer (2018) | KeokeN Interactive