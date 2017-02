Der Industrie Gigant 2 â€“ Neues Update fÃ¼r PS4-Version sorgt fÃ¼r Performance-Verbesserungen und Bugfixes

Mighty Grimming hat bekanntgegeben, dass Der Industrie Gigant 2 für Playstation 4 ein neues Update spendiert bekommen hat. Das neue Update sorgt für einige Verbesserungen, die größtenteils von der Community gewünscht wurden und daher Entwickler-seitig berücksichtigt wurden.

Nachfolgend die Industrie Gigant 2 Playstation 4 Update Patchnotes in der Übersicht:

Update zum Bau-Menü und Schrift-Skalierung

Option für ‘Großes UI’

Ausblendbares Baumenü

Performance-Verbesserungen

Fehlerhafte Speicherdateien-Bug gefixt

Fehlerhafte Speicherdateien sind ladbar

Weitere kleinere Fehler behoben

In Mighty Grimmings Industrie Gigant 2 (PS4) geht es um Wirtschaftsaufschwünge, Börsencrashs, Ölkrisen, Triumphe, Aufschwünge… Ihr startet im Jahr 1900 mit wenig Geld aber großen Zielen. Trefft kluge Entscheidungen, um ein riesiges Finanzimperium zu errichten. Seid effektiv bei der Rohstoffbeschaffung, achtet darauf, wie ihr Produkte verkauft und ihr diese am besten transportieren könnt. Beginnt als keiner Bauer mit einer Obstplantage und geht als größter Lebensmittelfabrikant in Rente oder stellt ein multinationales Konglomerat mit einer Vielzahl an Produkten auf die Beine und forciert damit euren Aufstieg.

Aktuell könnt ihr beim Kauf von Der Industrie Gigant 2 (PS4) 50% sparen, da die Simulation für 19,99 Euro statt 39,99 Euro bzw. statt CHF 39,90 für 19,90 CHF im PSN Store angeboten wird.