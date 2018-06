Déraciné ist, neben Sekiro: Shadows Die Twice, das zweite Projekt, welches sich aktuell bei From Software in Entwicklung befindet. Während das Samurai-Abenteuer für PS4- und Xbox One-Konsolen erscheinen soll, ist Déraciné exklusiv für Sonys Playstation VR vorgesehen.

Déraciné ist französisch und bedeutet „entwurzelt“. Die Geschichte in Déraciné führt euch in ein abgelegenes Internat, in dem sechs Kinder ihre Tage weitestgehend ruhig verbringen. Ihr erscheint als unsichtbare Fee, existierend in einer stillgestandenen Zeit. Während des Geschichtsverlaufs wird sich die Zeit verschieben und euch hin und wieder in die Vergangenheit versetzen.

Déraciné – E3 2018 Announce Video | PS VR

Mit Déraciné will man euch ein traditionelles Abenteuer bzw. einen visuellen Roman bieten, da ihr in eine, wie es heißt, stille Welt voller Geheimnisse eintauchen könnt. Eines der wichtigsten Elemente soll die Verbindung zwischen euch, der unsichtbaren Fee und den Internatskindern sein. Mithilfe fragmentierten Storytellings, bei dem ihr Ereignisse aus verstreuten Geschichtshappen und einfrierender Zeit zusammenfügen sollt. Am Ende soll sich daraus eine „einnehmende, emotionale Erzählung“ ergeben.

Déraciné wird von den Bloodborne- und Dark Souls-Machern From Software in Zusammenarbeit mit Japan Studio und Hidetaka Miyazaki entwickelt. Als Release wird aktuell allgemein gültig 2018 angegeben.