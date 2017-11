Destiny 2 – „Curse of Osiris“-Erweiterung erscheint Anfang Dezember 2017

Activision hat bekanntgegeben, dass die Destiny 2-Erweiterung „Curse of Osiris“ (Dt.: „Fluch des Osiris) Anfang Dezember 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Passend dazu gibt es auch einen ersten Trailer als auch ein paar Informationen, sodass ihr euch schon jetzt einen ersten Eindruck davon verschaffen könnt, was euch mit dem kommenden Destiny 2-DLC erwartet.

Destiny 2: Fluch des Osiris – Reveal Trailer [PS4] Paris Games Week 2017

Die „Fluch der Osiris“-Erweiterung, die unter anderem auch eine fürs Erste PS4-exklusive Schmelztiegelkarte beinhaltet, findet nach Abschluss der Kampagne statt. Erzählt wird die Geschichte des Warlock Orsiris, die Vex und den Merkur. Neben neuen Charakteren werden auch neue Bereiche zum Erkunden einladen, zudem wird es neue Herausforderungen, neue Missionen, Strikes als auch Beute geben. Weitere Neuerungen, die mit der „Curse of Osiris“-Erweiterung Einzug halten sind:

Charakter-Level steigt von bisher Stufe 20 auf Stufe 25, das Power-Level wird ebenfalls von Stufe 305 auf Stufe 330 erhöht;

Neben Osiris selbst wird auch der Charakter Sagira, der Gesit von Osiris, eine wichtige Rolle spielen;

Bruder Vance, der schon im ersten Destiny-Spiel durch die Prüfungen von Osiris geführt hat, wird wieder mit von der Partie sein;

Der Leuchtturm kommt als neuer Treffpunkt hinzu;

Es soll viele Hintergründe zu den Vex geben.

Bis die Destiny 2-Erweiterung „Curse of Osiris“ am 5. Dezember 2017 erscheint, plant Bungie aktuell noch drei Livestreams, da jeweils der „Fluch des Osiris“-DLC weiter vorgestellt werden soll.